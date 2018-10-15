Otomobilin çarptığı çocuk hastanede öldü

Kütahya'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erol Ö. yönetimindeki 34 SY 9084 plakalı otomobil ile A.Ş'nin kullandığı 43 AE 190 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Adiller Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 43 AE 190 otomobil, kaldırımda yürüyen 80. Yıl Özel İdare İlkokulu öğrencileri 8 yaşındaki Muhammed Faruk Kahraman ve 10 yaşındaki Aşkın Ege Öztürk'e çarptı.
Kazada yaralanan öğrenciler, 112 acil servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Erol Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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