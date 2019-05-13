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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:35 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobil, Yuvacık Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Fırat'a (11) çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fırat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alındı.

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trafik kazası

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