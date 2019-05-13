Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Batuhan Fırat, yaşamını yitirdi.

Olay saat 17.30 sıralarında Başiskele Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Fırat'a, M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çocuğu Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Batuhan Fırat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

