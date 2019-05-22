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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca'ya (7) otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca'ya (7) otomobil çarptı. Küçük kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, öğle saatlerinde Haliliye’ye bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca’ya plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarparak, kaçtı. Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük kız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazadan sonra kaçan otomobili belirleyip, sürücüsünü yakalamak için mobese kayıtlarını incelemeye aldı.

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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

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