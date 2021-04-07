Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çocuğun korku dolu anlar yaşayan annesi ve anneannesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Kaza, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan T.A.’ya (7), ismi öğrenilemeyen bir sürücünün idaresindeki 41 ADU 781 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansa alınırken, anne Burcu A. ise kazadan sonra büyük şok yaşadı. Korku dolu anlar yaşayan anneyi, çevredeki vatandaşlar teskin etti.

Haberi alan T.A.’nın anneannesi ise kaza alanına gelerek ambulansın içindeki torunu için uzun süre gözyaşı döktü.

Hastaneye kaldırılan T.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

