HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

07.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

1/

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çocuğun korku dolu anlar yaşayan annesi ve anneannesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
Kaza, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan T.A.’ya (7), ismi öğrenilemeyen bir sürücünün idaresindeki 41 ADU 781 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansa alınırken, anne Burcu A. ise kazadan sonra büyük şok yaşadı. Korku dolu anlar yaşayan anneyi, çevredeki vatandaşlar teskin etti.
Haberi alan T.A.’nın anneannesi ise kaza alanına gelerek ambulansın içindeki torunu için uzun süre gözyaşı döktü.
Hastaneye kaldırılan T.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Tepki çeken olay! Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbetiTepki çeken olay! Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.