İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde otomobilin çarptığı domuz yavrusu telef oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü, kazada yara almadı.
Kaza, 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde, 4 Eylül Kültür Merkezi inşaatının önünde meydana geldi. İlaç mümessili Ömer Albayrak'ın (30) kullandığı 34 AIY 546 plakalı otomobil, yola aniden çıkan domuz yavrusuna çarptı. Yolun kenarına savrulan domuz, telef oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü Albayrak, kazayı yara almadan atlattı. Domuz yavrusunun, üniversite yakınlarındaki Kardeşler Ormanı'ndan kampüse indiği sanılıyor.
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