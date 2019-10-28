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Otomobilin çarptığı Dudu, duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ara sokakta otomobilin çarptığı Dudu G.

Otomobilin çarptığı Dudu, duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ara sokakta otomobilin çarptığı Dudu G. (13), park halinde bulunan kamyonet ile duvar arasına düştü. Otomobilin sonrasında kamyonete çarpmasıyla arada kalan Dudu G., duvar ile kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 564 Sokak üzerinde hızla ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 FAR 30 plakalı otomobil, yolda yürüyen Dudu G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kız, aynı sokak üzerinde park halindeki 07 AHK 577 plakalı kamyonet ile duvar arasına düştü. Bu sırada otomobil de kamyonete çarptı. Araya düşen küçük kız ise bu kez duvar ile kamyonet arasında sıkıştı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kızı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada kızın yakınları ve komşuları, kaza yapan otomobilin sürücüsünü darbetti. Sürücü olay yerinden koşarak kaçınca Dudu G.'nin yakınları bu kez olay yerindeki otomobile zarar verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekileri güçlükle uzaklaştırdı. Polisin incelemesinin ardından araç, çekici yardımıyla çekildi. Hastaneye götürülen Dudu G.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği kaydedildi.

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Otomobilin çarptığı Dudu, duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

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