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Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Ümit Elban (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Ümit Elban (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B. (22) yönetimindeki 25 BC 109 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ümit Elban'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli motosiklet sürücüsü Elban ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ümit Elban yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, otomobil sürücüsü Mustafa B. gözaltına alındı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

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