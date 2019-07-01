Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletli öldü

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Hacı Mehmet Sayan (45) yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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