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Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti

29.08.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da elektrikli scooter ile kavşağa giren İranlı turiste otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Öte yandan otomobil sürücüsü Rus uyruklu M.B. ise gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda İran uyruklu Farzan Parsaei (31) idaresindeki elektrikli scooter, kavşaktan Manavgat istikametine geçmek istediği sırada Rus uyruklu M.B. (50) yönetimindeki araçla çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı. (AA)

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antalya scooter
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