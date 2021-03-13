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Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

13.03.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Amasya’da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü önce yayaya çarptı ardından elektrik direğine çarparak takla attı.

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü önce yayaya çarptı ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Kaza, Amasya’nın Suluova ilçesinde öğle saatlerinde Bireylül Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönüne ilerlemekte olan Tanju Ö. yönetimindeki 05 ABH 647 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan emekli öğretmen Ahmet Akdağ’a çarptı. Kaza yapan araç daha sonra ise elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan emekli öğretmen Ahmet Akdağ’ı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan emekli öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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