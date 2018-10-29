Otomobilin çarptığı Feyza öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Feyza Ekinci (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Feyza Ekinci'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulup, ağır yaralanan Ekinci için çevredekiler, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ekinci'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil servise alınan Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Feyza Ekinci'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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