Otomobilin çarptığı gazete dağıtıcısı hayatını kaybetti

Konya’da otomobilin refüjden çıkan motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, gazete dağıtıcısı hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah A. (20) idaresindeki 42 AGJ 850 plakalı otomobil, refüjden karşıya geçmek isteyen gazete dağıtıcısı Hasan Dayan (50) idaresindeki 42 DFN 83 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Dayan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpmanın şiddetiyle Hasan Dayan’ın dağıttığı gazeteler etrafa saçıldı. Hayatını kaybeden sürücü Hasan Dayan’ın üzeri dağıttığı gazetelerle örtülmesi yürekleri burktu. Kazadan ardından otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Hasan Dayan’ın cenazesi ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

