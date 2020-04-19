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  4. Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 00:19 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı (28), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde, Safranbolu Terminali mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden M.K.Y. (22) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya çarptı.

Kazanın ardından Çorbacı kanlar içerisinde kalırken, M.K.Y. otomobili yaklaşık 150 metre sonra durdurabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ceyda Çorbacı ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Elif Ceyda Çorbacı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü M.K.Y.'yi gözaltına aldı. (DHA)

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Karabük trafik kazası

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