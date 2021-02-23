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  4. Otomobilin çarptığı genç kız 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı genç kız 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

23.02.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde araca binmek istediği esnada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Rabia Kılınç 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.Kaza, Adapazarı-Sapanca yolu Arifiye ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonu mevkiinde 20 Şubat Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde araca binmek istediği esnada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Rabia Kılınç 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, Adapazarı-Sapanca yolu Arifiye ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonu mevkiinde 20 Şubat Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobile binmek isteyen 25 yaşındaki Rabia Kılınç, arkadan gelen farklı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan genç kız, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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