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Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Göynük mahallesi Değirmendere Kavşağı’nda meydana geldi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Göynük mahallesi Değirmendere Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.A. yönetimindeki 07 AAE 30 plakalı otomobil, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Sarı’ya (18) çarptı. İhbarın üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hukuk bürosunda çalıştığı öğrenilen Elif Sarı’nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesi otopsinin ardından Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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