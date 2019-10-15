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Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Nevşehir’de dün gece saatlerinden karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.Nevşehir Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek istersen Burhan E.

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir’de dün gece saatlerinden karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Nevşehir Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek istersen Burhan E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Yasemin Gül bugün öğle namazını müteakip Alibey Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Genç kızın cenaze namazına ailesi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sosyal paylaşım sayfasındaki paylaşımı yürekleri burktu”
Otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül’ün sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu “Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim” yazısı yürekleri burktu.

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

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