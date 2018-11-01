Otomobilin çarptığı genç öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Muhammed Furkan Koçak (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece merkez Melikgazi İlçesine bağlı Tarım Carım Bulvarında meydana geldi. Ömer Akkaya (40) yönetimindeki 06 FT 6663 plakalı otomobil, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Furkan Koçak'a çarptı. KPSS'ye hazırlandığı belirtilen Koçak, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Furkan Koçak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Akkaya, polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI



