Otomobilin çarptığı genç öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Bayram Demir (27) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi Porsuk Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Yaşar G.'nin kullandığı 26 FJ 405 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Demir'e çarptı. Demir, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram Demir'in cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar G. polis merkezine götürüldü.

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