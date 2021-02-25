HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

25.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arkadaşı ile yolda yürürken otomobil çarpan 18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arkadaşı ile yolda yürürken otomobil çarpan 18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 46 LP 238 plakalı otomobil, arkadaşı ile birlikte mahalle içindeki yolda yürüyüşe çıkan 18 yaşındaki Engin Can Ödemiş’e çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Ödemiş’in yardımına, ilk olarak arkadaşları koştu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ödemiş, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların acil servisteki çabası, Ödemiş’i hayatta tutmaya yetmedi. Yaşamını yitiren Ödemiş’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Bingöl'de depremBingöl'de deprem
Lastik aşınması neden olur? İşte yanıtıLastik aşınması neden olur? İşte yanıtı
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Bilecik'te korkunç olay! Sokak ortasında vuruldu

Korkunç olay! Sokak ortasında vuruldu

1 Mart'ta Afyonkarahisar'da başlıyor! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?

İl genelinde kısıtlamadan muaf olacaklar

Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Son Dakika: Bingöl'de deprem

Bingöl'de deprem

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması

Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaç yaşında?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.