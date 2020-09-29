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Otomobilin çarptığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda otomobil ile çarpışan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda otomobil ile çarpışan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde D-650 Adapazarı-Karasu duble yolu Poyrazlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki 06 FR 1691 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan M.C. idaresindeki 54 E 3417 plakalı Fiat model hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın ektisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Şarampole yuvarlanan araç içerisinde bulunan M.C. ve İ.C. isimli 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık talimatı ile tahkikatın başlandığı kazaya sebebiyet verdiği öğrenilen B.Ç. isimli kadının ise ehliyetine el konuldu.

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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