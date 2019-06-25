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Otomobilin çarptığı Halil, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, ziyarete geldiği ailesinin evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Elalmış (24), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Halil, yaşamını yitirdi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, ziyarete geldiği ailesinin evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Elalmış (24), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Çalıştığı İstanbul'dan ziyaret için kente gelen Halil Elalmış, ailesinin yaşadığı Uğurlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İ.Y. yönetimindeki 63 BGU 671 plakalı otomobil, Elalmış'a çarptı. Kazada Halil Elalmış yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Elalmış, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Halil Elmaş'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı Halil, yaşamını yitirdi

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