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Otomobilin çarptığı hemşire yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı hemşire Kadriye Özcan, ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı hemşire yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı hemşire Kadriye Özcan, ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Emek Mahallesi Buhara Caddesi Gazi Lisesi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Sinem Y. (21) yönetimindeki 58 BN 641 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Özcihan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özcihan, ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özcihan'ın, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı hemşire yaralandıOtomobilin çarptığı hemşire yaralandıOtomobilin çarptığı hemşire yaralandıOtomobilin çarptığı hemşire yaralandı

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