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Otomobilin çarptığı inşaat bekçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bekçi kulübesine ardından inşaat bekçisi Üzeyir Taşdemir'e (48) çarptı.

Otomobilin çarptığı inşaat bekçisi öldü

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bekçi kulübesine ardından inşaat bekçisi Üzeyir Taşdemir'e (48) çarptı. Kazada bekçi Taşdemir, yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Gölbaşı ilçesi Gölgör Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BS 776 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce bekçi kulübesine ardından inşaat bekçisi Üzeyir Taşdemir'e çarptı. Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken, kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Üzeyir Taşdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı inşaat bekçisi öldüOtomobilin çarptığı inşaat bekçisi öldüOtomobilin çarptığı inşaat bekçisi öldü

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