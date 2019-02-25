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Otomobilin çarptığı işçi öldü, sürücü kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, yoldaki uyarı levhalarını toplarken, otomobilin çarptığı Karayolları işçisi Fahrettin Gültepe (57), yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı işçi öldü, sürücü kaçtı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, yoldaki uyarı levhalarını toplarken, otomobilin çarptığı Karayolları işçisi Fahrettin Gültepe (57), yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Niğde- Adana yolunda meydana geldi. Karayolları'nda işçi olarak çalışan Fahrettin Gültepe'ye, yoldaki uyarı levhalarını toplarken, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fahrettin Gültepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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