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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özbek (71), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özbek (71), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan otomobil sürücüsü, kazanın ardından kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özbek'e, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, çarpıp, kaçtı. Kazada ağır yaralanan Özbek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Özbek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

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