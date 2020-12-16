HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

16.12.2020 23:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Camaitik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Camii yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Camaitik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyreden Şaban Ç. yönetimindeki 59 LC 551 plakalı otomobil, yolda karşıdan karşıya geçen Gülasem Y. (60) isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülasem Y. tedavisi için ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

"Bir anda önüme çıktı, çok üzgünüm"
Kaza nedeniyle üzüntülü olduğunu ifade eden sürücü Şaban Ç., “Bir anda yola çıktı ve ne olup bittiğini anlayamadım. Çok üzgünüm” diye konuştu.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Minyatür UNESCO listesine girdiMinyatür UNESCO listesine girdi
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Düzce’de Ambulans otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Düzce’de Ambulans otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Nevşehir'de koronavirüs nedeniyle aynı aileden 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Bursa'da 'işten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

Bursa'da 'işten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

Ankara'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Bakan Ersoy: Minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO Listesi'ne kaydedildi

Minyatür UNESCO listesine girdi

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava açıldı

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.