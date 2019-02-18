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Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Pirahmetler Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 SL 2209 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Nadire Korucuoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yola savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Korucuoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti
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