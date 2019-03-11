HABER

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı.

Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı. Muş’taki kazada otomobil çarptığı bir kadın kucağındaki çocuğuyla metrelerce yükseğe fırladı.
Edinilen bilgiye göre, Muş’ta bir kadın 4 çocuğu ile yolun kenarında ilerlediği sıra 2 otomobilin çarpması sonucu kazaya karışan otomobilin biri kadına ve çocuklara çarptı. Çarpma ile birlikte kadın ve kucağındaki çocuk metrelerce fırlayıp kaldırıma düştü. Kaza sonrası kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.
Bir başka kaza ise Van’da meydana geldi. Her iki sürücünün de kavşağa hızlı girmesi sonucu 2 otomobilin çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Son 2 kaza ise Bitlis’te yaşandı. Birinci kazada kavşağa kontrolsüz giren otomobile ana yoldan ilerleyen tır çarptı. Diğer kaza ise sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.