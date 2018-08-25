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Otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 20:09 | Son Güncelleme

İZMİR’in Foça ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özel'e (35) otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özel'e (35) otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Özel, kurtarılamadı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenibağarası Mahallesi Foça Açık Cezaevi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Foça’dan İzmir yönüne giden Çiğdem Aktaş (34) yönetimindeki 35 AC 6730 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özel'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özel'i Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Çiğdem Aktaş gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı kadın öldü

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