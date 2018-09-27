Otomobilin çarptığı kadın öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı Emine Çetinkaya (37) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RG 9982 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çetinkaya'ya çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, vatandaşların çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Emine Çetinkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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