HABER

Otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Şahin (69), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Şahin (69), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Erol S. yönetimindeki 06 HVB plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Şahin'e çarptı. Şahin ağır yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Erol S. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı kadın öldü

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eskişehir ve Edirne’de 'Mustafa Kemal' coşkusu Eskişehir ve Edirne’de 'Mustafa Kemal' coşkusu 
Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlarKemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da güneşi gören denize koştu

Antalya'da güneşi gören denize koştu

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

Böylesini gördünüz mü?

Böylesini gördünüz mü?

Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar

Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar

Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.