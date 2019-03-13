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Otomobilin çarptığı kadın, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Sevgi Meydan (36), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kadın, öldü

Nurbay USTA/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Sevgi Meydan (36), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Ardanuç ilçesinde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 08 AC 313 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi Meydan’a çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sevgi Meydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Meydan'ın cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Y.T. gözaltına alındı.

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