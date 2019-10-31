Otomobilin çarptığı kadın öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır çevreyolu Hayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Açık, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hanım Açık, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Açık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Açık'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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