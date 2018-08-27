Otomobilin çarptığı kadın, yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Nigar Koç (54), yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Mert Ş. (23) yönetimindeki 67 EA 680 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nigar Koç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Nigar Koç, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Koça, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil sürücüsü Mert Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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