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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevda Bilgin, ağır yaralandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevda Bilgin, ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Keçiören Yükseltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Karakeçili Caddesi üzerinde ilerleyen Meriç G. yönetimindeki 06 HS 892 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Sevda Bilgin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sevda Bilgin ağır yaralandı. Otomobilin ön tarafında ise büyük hasar oluştu. Sürücü Meriç G.'nin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Sevda Bilgin'e müdahale etti. Bilgin, ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Meriç G. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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