HABER

Otomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobilin çapmasıyla yola düşen Münise Cingöz'ü (48), kamyonetiyle 700 metre sürükleyip kaçan sürücü Bekir P., polis tarafından yakalandı.

Otomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da otomobilin çapmasıyla yola düşen Münise Cingöz'ü (48), kamyonetiyle 700 metre sürükleyip kaçan sürücü Bekir P., polis tarafından yakalandı. Cingöz'ün yaşamını yitirdiği olayla ilgili ifade veren şüpheli, "Kimseyi görmedim, sadece bir ses duydum, yoluma devam ettim" dedi.
Olay, 13 Şubat'ta saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D- 400 Karayolu'nda meydana geldi. Ali Seyit A. yönetimindeki 33 D 8096 plakalı otomobil, bölünmüş yoldaki refüjde, demir bariyerlerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Münise Cingöz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup düşen Cingöz, yoldan geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin yaklaşık 700 metre altında, Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii'nin önüne kadar sürüklenen Münise Cingöz, feci şekilde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü kaçarken, Ali Seyit A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cingöz'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kazanın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Münise Cingöz'ü sürükleyen kamyonetin plakasını tespit etti. Sürücü olduğu iddia edilen Bekir P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bekir P., sorgusunda, "Kimseyi görmedim, sadece bir ses duydum fakat yoluma devam ettim" dedi. Sürücü daha sonra Akıncılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandıOtomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandıOtomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandıOtomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandı

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
5 ilde FETÖ operasyonu: 6 doktora gözaltı5 ilde FETÖ operasyonu: 6 doktora gözaltı
Siirt'te gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralıSiirt'te gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.