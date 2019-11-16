HABER

Otomobilin çarptığı kadının çalan telefonunu polis açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 22:27 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Akyüz’ün olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, kızına durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu yolu 100.Yıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Oktay yönetimindeki 34 ZJ 1618 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Akyüz'e çarptı. Yola savrulan Akyüz, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Feride Akyüz, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KIZI ARADI, POLİS AÇTI
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Feride Akyüz'ün cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan kızına Feride Akyüz'ün kaza geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralıİki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

G.Saray'dan Falcao açıklaması

G.Saray'dan Falcao açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!

Son dakika! Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Son dakika: Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

Son dakika: Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.