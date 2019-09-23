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Otomobilin çarptığı karaca öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarptığı karaca, kaldırıldığı veteriner kliniğinde müdahaleye rağmen öldü.

Otomobilin çarptığı karaca öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarptığı karaca, kaldırıldığı veteriner kliniğinde müdahaleye rağmen öldü.
Karabük'ten Eflani ilçesine giden E.B. yönetimindeki otomobil, yola fırlayan karacaya çarptı. E.B., Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. Gelen ekipler, yaralı karacayı Safranbolu'daki veteriner kliniğine götürdü. Karacanın yapılan kontrollerinde 3 ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Tedaviye alınan karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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