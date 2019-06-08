HABER

Otomobilin çarptığı Kazak turist, kazadan 5 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı Kazakistan uyruklu erkek turist tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.Kaza, geçen Pazar günü saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı’nda meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı Kazakistan uyruklu erkek turist tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, geçen Pazar günü saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı’nda meydana geldi. İlçe merkezinden Obagöl Mahallesi’ne bisikletiyle giden Kazak Auyeskhan Dautov’a, kavşağa yaklaştığı sırada, aynı yöndeki otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarken, Dautov ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Dautov, burada yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kazanın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Polis Karakolu ekipleri, kazanın olduğu bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazak turiste çarpan otomobilin 07 HYA 98 plakalı olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan Lübnanlı Rima Abua G.’yi kaldığı otelde olaydan 1 gün sonra gözaltına aldı. Rima Abua G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi gören Kazak Auyeskhan Dautov, dün gece tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dautov’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Motosikletiyle menfeze düşen çiftçi öldüMotosikletiyle menfeze düşen çiftçi öldü
El freni çekilmeyi unutulan otomobil işyerine girdiEl freni çekilmeyi unutulan otomobil işyerine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.