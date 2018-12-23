HABER

Otomobilin çarptığı kediye çocuk sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

Muş'un Sungu beldesinde otomobilin çarptığı yavru kediye 9 yaşındaki Abdulsamet Muyan sahip çıktı - Sağ ön ayağını hareket ettiremeyen yavru kedi Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı

Muş'un Sungu Beldesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru kediye, sokakta oynayan 9 yaşındaki Abdulsamet Muyan sahip çıktı.

Beldeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediye otomobil çarptı.

Oyun oynadığı sırada yolda hareketsiz yatan kediyi fark eden Muyan, evine götürdüğü yavru kediyi annesiyle besleyerek kendine gelmesini sağladı.

Muyan'ın babası Seyfettin Muyan da yürümekte güçlük çeken kedinin tedavi edilmesi için durumu belediyeye bildirdi.

Ekipler tarafından aileden teslim alınan yavru kedi, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada gerekli kontrolleri yapılan kedinin, Tatvan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.

Oğlunun yavru kedinin yaralanmasına çok üzüldüğünü ifade eden Baba Seyfettin Muyan, "Oğlum mahallede oynarken yolda yaralı halde gördüğü kediyi eve getirdi. Ayağında kırık vardı, canı çok yanıyordu. Vatandaş olarak bu duruma çok üzüldük ve belediyeye haber verdik. Yavru kediyi belediyeden gelen ekibe teslim ettik." dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Semih Türkcan da kendilerine, otomobilin çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı bilgisinin geldiğini belirterek, kedinin sağ ön ayağının hareketsiz olduğunu söyledi.

Kediye merkezde ilk müdahaleyi yaptıklarını anlatan Türkcan, "Kesin teşhisin konulabilmesi için kedinin röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Burada röntgen cihazımız olmadığı için Tatvan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine göndereceğiz. Ondan sonra gerekli tedavileri yapılacak." diye konuştu.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çin’de ‘Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları’ paneli Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çin’de ‘Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları’ paneli 
Vali Akbıyık, gazilere kayak merkezini tanıttıVali Akbıyık, gazilere kayak merkezini tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 yaşındaki çocuk muş Yaralı kedi

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Vatandaşlarımızın geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.