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Otomobilin çarptığı kişi cezaevi firarisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan K.P.'nin yapılan GBT sorgusunda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.  İlçenin Hıdırağa Mahallesi'nin Borsa Meydanı'nda, A.D.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan K.P.'nin yapılan GBT sorgusunda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
İlçenin Hıdırağa Mahallesi'nin Borsa Meydanı'nda, A.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.P.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan K.P., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından K.P. özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bu sırada polis ekiplerince yapılan GBT sorgulamasında K.P.'nin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı ve Muratlı Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi.
Tedavisi devam eden K.P.'nin taburcu olduktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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