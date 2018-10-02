HABER

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

  Haber -Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Küçükçekmece'de yaya geçidi olmayan noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.  Kaza sabah saatlerinde Küçükçekmece TEM Otoyolu Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi.

Haber -Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de yaya geçidi olmayan noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.
Kaza sabah saatlerinde Küçükçekmece TEM Otoyolu Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gittiği sırada yaya geçidi olmayan yerden yolun karsına geçmeye çalışan Halil Çınar'a (58) otomobil çarptı. Çarpan otomobilin ön camı üzerinde kalan Çınar yaklaşık 10 metre ileride yere düştü. Sürücü polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü
-Çarpan araçtan görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Jandarma'da FETÖ operasyonu!Jandarma'da FETÖ operasyonu!
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir aradaManisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

On Numara sonuçları 1 Ekim: Büyük ikramiye bölünmedi!

On Numara sonuçları 1 Ekim: Büyük ikramiye bölünmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.