OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Haber -Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de yaya geçidi olmayan noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.
Kaza sabah saatlerinde Küçükçekmece TEM Otoyolu Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gittiği sırada yaya geçidi olmayan yerden yolun karsına geçmeye çalışan Halil Çınar'a (58) otomobil çarptı. Çarpan otomobilin ön camı üzerinde kalan Çınar yaklaşık 10 metre ileride yere düştü. Sürücü polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü
-Çarpan araçtan görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar
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