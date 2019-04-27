Otomobilin çarptığı köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Bolvadin Çay karayolu üzerinde bir otomobil yoldan karşıya geçen köpeğe çarptı. Araç sürücüsünün çarparak yaralı halde bıraktığı köpeği gören vatandaşlar durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaparak Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü.

Yaralı köpek burada tedavi altına alındı.

