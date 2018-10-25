HABER

Otomobilin çarptığı köpek, can çekişerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

SİNOP?ta otomobilin çarptığı köpek karayolu üzerinde dakikalarca can çekişerek öldü.  Olay, Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi.

SİNOP?ta otomobilin çarptığı köpek karayolu üzerinde dakikalarca can çekişerek öldü.
Olay, Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe otomobili ile çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yolda can çekişen köpek için seferber olan vatandaşlar, veteriner hekime ulaşmaya çalıştı. Veteriner hekim bulunamayınca dakikalarca can çekişen köpek, yol üzerinde öldü. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri, çöp poşetine koydukları köpek ölüsünü yoldan kaldırdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yerinden görüntüler
-Karayolunda can çekişen köpekten görüntüler
-Köpeğin tasmasının çıkarılması
-Köpeğin belediye ekiplerince çuvala koyulup arabaya getirilmesi
Haber-KameraEsra AKSUSİNOP, (DHA)
(SÜRE218 Dk) (BOYUT 254 MB)

(Tür: Yurt)

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
Tutuklandı, 'Suç makinesiyim, bunu yazın' dediTutuklandı, 'Suç makinesiyim, bunu yazın' dedi
Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Bolu'da ilk kar yağdı!

Bolu'da ilk kar yağdı!

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.