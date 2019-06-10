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Otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:17 | Son Güncelleme

Tokat’ın Pazar ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeği tedavisi için Samsun’a gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin tedavisi için çalışma başlatıldı.

Tokat’ın Pazar ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeği tedavisi için Samsun’a gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin tedavisi için çalışma başlatıldı. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz’ın talimatları ile belediyenin sözleşmeli veterineri tarafından muayene edilen köpeğin ön ayağında kırık tespit edildi. Köpeğin tedavisinin klinikte yapılması için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Leyla Çetin Ünlü’den destek istendi. Klinikte köpeğin tedavi edilmesi için hayvansever ticari araç sürücünün yakıtı karşılanarak köpek Samsun’a gönderildi. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti. Ön ayağında kırık olan köpeğin tedavi sürecini takip ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Köpeğin tedavisi için Leyla hanım aracılığı ile klinik ayarladık. Bir hayvansever taksici sadece yakıt parası ile Samsun’a köpeği götürdü. Klinikten tedavi süreci ile ilgili fotoğraflar attılar. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Belediye olarak ilçemizde sokak köpeklerinin tedavisi ve bakımları için barınak yapacağız" diye konuştu.,
Öte yandan klinikte tedavisi devam eden köpeğin ameliyat edileceği kaydedildi.

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