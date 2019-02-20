Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Esentepe Mahallesi'nde gece sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sokaktaki köpeğe çarparak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Karacabey Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri olay yerine gelerek, arka sol ayağı ezilen köpeğe müdahalede bulundu. Karacabey Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğin tedavisi sonrası sahiplendirileceği öğrenildi.
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