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Otomobilin çarptığı köprüden düşen demir ayağına isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:57 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerinde bulunan bariyerlere çarptı.

Uşak’ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerinde bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu aşağıya düşen demir parçası o esnada aracından inen başka bir kişinin bacağına isabet etti. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza Atatürk Bulvarı D300 karayolunda üzerindeki Şehit Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saadet C. idaresindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu köprüden aşağıya düşen demir parçası o esnada 64 BB 507 plakalı otomobilini park ettikten sonra aracından inen sürücü Osman G.’nin ayağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet C. ile otomobilde bulunan Yağmur Ş., Bektaş Ç., Sultan Y. ile ayağına demir parçası isabet eden Osman G. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri yapılmak üzere farklı hastanelere gönderildi.
Kazanın ardından her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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