HABER

Otomobilin çarptığı küçük çocuk can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre, S.B.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 FC 1159 plakalı otomobil, Bayraklı ilçesi Kubilay Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 5 yaşındaki Yusuf Areef’e çarptı. Areef, kazada ağır yaralanırken küçük çocuk sürücü tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Areef, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü S.B.’nin hastaneden kaçtığı öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Siirt’te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktuSiirt’te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu
Odunlukta başlayan yangın 10 hektar alanı küle çevirdiOdunlukta başlayan yangın 10 hektar alanı küle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.