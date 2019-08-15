Otomobilin çarptığı küçük çocuk can verdi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 FC 1159 plakalı otomobil, Bayraklı ilçesi Kubilay Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 5 yaşındaki Yusuf Areef’e çarptı. Areef, kazada ağır yaralanırken küçük çocuk sürücü tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Areef, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü S.B.’nin hastaneden kaçtığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

