Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Selimpınar Mahallesi'nde Siverek- Diyarbakır karayolunun 2’inci kilometresinde meydana geldi. Abdülaziz Doğan yönetimindeki 06 AZD 14 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16-17 yaşlarındaki lise öğrencisine çarptı. İsmi henüz belirlenemeyen erkek öğrenci, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı.
Jandarma, kazanın ardından otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere gözaltına aldı.
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